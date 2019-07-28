Oğluna belediye şirketinde iş veren başkan: Güvenebileceğim kimse yoktu

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'un, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketinin (TORBEL) Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesine yönelik, "Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor." ifadelerini kullandı.

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı CHP'li Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'u belediye bünyesinde işe aldı. Efe Uygur, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi'ne (TORBEL) Genel Müdür Yardımcısı oldu. Uygur'un oğlu Efe Uygur'un belediye şirketi TORBEL AŞ.'de genel müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili haberlerin ardından Başkan'dan açıklama geldi.

"VERDİĞİMİZ GÖREV ONUN MAAŞ YA DA MAKAM ALMASI İÇİN DEĞİL"

İsmail Uygur, yaptığı yazılı açıklamada TORBEL'in sıradan bir şirket olmadığını, memurlar hariç tüm belediye personelinin burada çalıştığını ve belediyenin ana borçlarının 100 milyon lirayı aştığını savundu.

Tüm sistemin 20'nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç-gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulunduran TORBEL üzerinden yürüdüğünü ifade eden Uygur, göreve geldiğinde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördüğünü öne sürdü.

Uygur, bir dönem aradan sonra "enkaz" devraldığını savunarak şunları kaydetti:

"Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır. Beni eleştirenlere buradan şunu söylüyorum. Gelsinler tüm şirket bilgi rapor ve bilançolarını görsünler. Hepsini gerekirse kamuoyu ile paylaşırım. Beş kişinin çalıştığı ve yüzlerce kişinin geldiği bir kafeteryanın 3 aylık bilançosunun 100 TL gösterildiğini belgeleriyle kanıtlarım."

"PARTİSİNİN GENEL BAŞKANINA NASIL ANLATACAK?"

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un belediye şirketine oğlu genel müdür yardımcısı dolarak atamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yazılı açıklama yaptı. Hızal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına Afyon kampında yaptığı açıklamaları hatırlatarak, şöyle dedi:

"İsmail Uygur o toplantıda yok muydu? Katılmadıysa kimse genel başkanının bu konudaki tutumunu kendisine aktarmadı mı? Yoksa İsmail Uygur kendisini Torbalı'ya aday yapan iradeyi yok mu sayıyor? 'Ben yaptım, oldu' anlayışıyla Torbalı'da kime nasıl hizmet verecek? En önemlisi de bu atamayı partisinin genel başkanına nasıl anlatacak? Belediye şirketi mi aile şirketi mi belli değil. Katılımcı belediyecilik anlayışını çok yanlış anlayan İsmail Uygur'a bu mantıktan vazgeçmesini, gerçek anlamda belediyecilik yapmasını öneriyoruz."

"STAJ DÖNEMİNDE GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI"

İşletme son sınıf öğrencisi Efe Uygur'un henüz diplomasını bile almadığını vurgulayan Özgür Hızal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsmail Uygur, oğluna staj yeri bulamayıp belediyede genel müdür yardımcılığı kadrosunda bu görevi yerine getirmesini istemiş anlaşılan. Ancak bu konuda kendi genel başkanlarının da özellikle her fırsatta dile getirdiği liyakata dayalı atama konusuyla uzaktan yakından bir bağ bulamıyoruz. Efe kardeşimiz belki ileride çok başarılı bir işletmeci olabilir fakat şu dönemler kendisinin staj dönemleri. Torbalı Belediye Başkanı'na yaptığı bu liyakatsiz atamadan vazgeçip aile kalkındırma çabalarını bir köşeye bırakmasını öneriyoruz."