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Belediye Başkanlar'dan kandil mesajı

Malatya'da 3 Belediye Başkanı Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:45
Belediye Başkanlar'dan kandil mesajı
Malatya 'da 3 Belediye Başkanı Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, ilahi rahmetin tecelli ettiği bugünün İslam ve insanlık alemine hayırlar getirmesini, dünyayı ve Türkiye 'yi etkileyen korona virüs salgınının bir an önce sona ermesini temenni ettiğini belirtti.

Gürkan mesajında, "Berat Kandili af ve kardeşlik duygularımızın pekişmesi bakımından bizler için büyük bir fırsattır. On bir ayın sultanı, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandilinin İslam aleminin günahlarından kurtuluşuna, kardeşlik ve hoşgörü ortamının gelişmesine, güçlenmesine vesile olmasını temenni ederim.

Berat gecesi, Allah'ın affına mazhar olmanın yanında, bizlere affedici olmayı da hatırlatır. Bu gün bir diğer yönüyle, kırılan kalpleri onarma, insanlar arasındaki kin ve nefret duygularını öteleme günüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve milletimizin mübarek Berat Kandilini tebrik eder, kandilin tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Ayrıca, korona virüs salgını yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına Cenab-ı Allah'tan sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Rabbimiz'den insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim"

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder de, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Güder, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin ve hemşehrilerinin kandilini tebrik etti.

Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) ile amansız bir mücadele içinde bulunduğumuz bu günlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Dünya şuan büyük bir salgınla karşı karşıya. Türkiye ve Malatya olarak el ele verdik, 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' diyerek bu virüsle amansız bir mücadeleye girdik. Rabbimizde bizlerin yanındadır. Bu salgın boyunca evlerimizden çıkmayalım, Yeter ki tedbirlerimizi alalım. Berat gecesinde ellerimizi göğe yöneltirken, Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak da bilinir. Bu anlamlı gece vesilesiyle virüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Berat Gecemizin; milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için bu virüs belasından kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.

Başkan Çınar, tüm insanlığa ışık tutmasını diledi

Bu arada, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Gönüllerin merhamet dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini hep birlikte yaşıyoruz. Ruhen müminlere ağır gelen her türlü sıkıntıdan ve insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtuluşa vesile olacak olan Mübarek Berat Kandilini idrak etmenin derin bir hazzı içerisindeyiz. Gönül dünyamızı aydınlatan, hayat muhasebesi yapmamızı sağlayan bu önemli gecelerin, tüm insanlığa ışık tutmasını ümit ediyorum. Yüce Rabbimizin samimi duygularla edilen dua ve yakarışları kabul ettiği bu ulvi ve müstesna geceyi iyi değerlendirelim. İnsanlığın kurtuluşu, İslam alemi ve ülkemizin sağlığı ve huzuru için bol bol dua edip ibadetimizi eksiksiz yerine getirelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam Aleminin Berat Gecesi'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Malatya, Güncel
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