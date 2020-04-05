Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'e bağlı AK Parti'li ilçe ve belde belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü, taleplerini not etti.

05.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:41
Belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'e bağlı AK Parti'li ilçe ve belde belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü, taleplerini not etti.

Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm kongreleri ve toplantıları iptal eden AK Parti'de toplantılar telekonferans sistemiyle oluyor. Bu tedbirler kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, her ay düzenli olarak yaptıkları ilçe ve belde belediye başkanları toplantısını bu ay telekonferans sistemiyle yaptı. Kritik süreçlerden geçildiğini anlatan Karabıyık, "Belediye başkanlarımızla telekonferans sistemiyle toplantımızı gerçekleştirdik. Korona virüs ile mücadelede belediyelerimizin çalışmalarını değerlendirdik. Hem vatandaşlarımıza hem de belediye çalışanlarımıza yönelik alınan ve alınması gerekli önlemleri ele aldık. Millet devlet el ele vererek bunun da üstesinden geleceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Bilecik, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Belediye başkanları ile telekonferans sistemiyle görüştü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp ’Koronavirüsü def edecek’ dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:25: Menemen Hatundere Cezaevi personeli kendilerini izole etti - Haber 16:25: Marketten hırsızlık yapmaya çalışan şahısları tekme tokat dışarı attı - Haber 16:24: Siirt'te yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor - Haber 16:24: Hatay ile Osmaniye'yi bağlayan ara yol ulaşıma kapatıldı - Haber 16:24: NEVŞEHİR Çakıllı Köyü koronavirüs tedbiri amaçlı karantina altına alındı - Haber 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haberler 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber