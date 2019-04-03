Belediye Başkanları Mazbatasını Aldı

AK Parti
'den Ula
ve Yatağan
Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya
ve Mustafa Toksöz
mazbatalarını törenle aldı.
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya için Muğla
Baro Salonunda tören düzenlendi.Düzenlenen törende, Akkaya'ya mazbatasını Ula İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Adnan Tuncay verdi.
Akkaya, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların güvenini kazanmak için ekibiyle birlikte en iyi hizmeti üretmek için çalışacaklarını söyledi.
Ula'yı uzun yıllar sonra AK Parti Belediyeciliği ile buluşturduklarını vurgulayan Akkaya, "Muğla'da AK Parti'de bulunan ve başarılı olan Kavaklıdere
, Seydikemer
, Köyceğiz
ne ise, Ula da öyle olacak. Biz Ula'yı köyden kurtarıp ilçe yapmaya geldik. 5 yıl sonra farklı bir Ula olacak. Sözde değil, özünde ilçe olmuş bir Ula göreceksiniz." dedi.
Törene, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan
, Mehmet Yavuz Demir
, İl Başkanı Kadem Mete
, MHP
İl Başkanı Mehmet Korkmaz
, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra Ula'ya geçen Akkaya, belediye önünde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanarak görevine başladı.
AK Parti'den Yatağan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Toksöz'e ise mazbatasını Yatağan Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Didem Adıyaman
Birol verdi.
Mazbata töreninden sonra Yatağan İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Başkan Toksöz, burada Kaymakam Hayrettin Çiçek ile görüştü.Kaymakam Çiçek, Başkan Toksöz'e yeni görevinde başarılar diledi.
Toksöz daha sonra meclis üyeleri ile Yatağan Belediyesine geçerek, önceki dönem Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık
'tan görevi devraldı.
Toksöz, Işık'a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çiçek verdi.
Mustafa Toksöz, Yatağan'a gönül belediyeciliğini getireceklerini belirterek, "Seçim döneminde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projeleri en kısa sürede hayata geçirmeye başlayacağız. Yatağan'a hizmet getireceğiz." diye konuştu.
Buradaki törene AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz
Demir, İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA