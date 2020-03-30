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Belediye başkanları sağlık zirvesinde bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, koronavirüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlerle ilgili belediye başkanları ile bir toplantı yaptı.

30.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:34
Belediye başkanları sağlık zirvesinde bir araya geldi
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, koronavirüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlerle ilgili belediye başkanları ile bir toplantı yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükşehir belediyesindeki toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şahsen, diğer ilçe belediye başkanları ise telekonferansla katıldı.
İçinde bulunduğumuz sürecin seyrine ilişkin belediye başkanlarının görüşlerini aldıklarını ve ihtiyaçları tespit ettiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Çok şükür hiçbir ilçemizde eksiğimiz yok. Belediye başkanlarımız görevlerinin başında büyük bir gayretle ve tüm ekipleriyle çalışıyorlar. Gerek İçişleri, gerek Sağlık Bakanlığımızın ve gerekse diğer birimlerin talimatlarına harfiyen uyma doğrultusunda başkanlarımız üzerlerine düşeni yapıyorlar. Bugüne kadar süreci çok iyi yöneten başta Valimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara ve gerekli duyarlılığı gösteren Kayseri halkına ve fedakarlıkları için esnafımıza teşekkür ediyoruz."
Resmi açıklamalar dışında sosyal medya ya da başka vasıtalarla yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Büyükkılıç, sağlık çalışanlarına göstermiş olduğu fedakarlık ve gayretlerinden dolayı minnet duyduklarını ve onları gönülden alkışladıklarını aktardı.
Bu süreçte evlerinde bulunacak olan vatandaşların her zaman hizmetinde olduklarını ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"112, 155, 156 ve tüm belediyelerimizin ortak çağrı merkezi olan 153 numaralı çağrı merkezlerinin herkesin hizmetinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yapacağımız yardım ve desteklerin Vefa Sosyal Destek grubu vasıtasıyla yapılmasını sağlamak belediyelerimizin görevidir. Bunun dışındaki yardım ve destekler sırasında insanların virüsü taşıyıcı görevi üstlenebileceğini unutmamamız gerekir. İyi niyetle yapılan çalışmalar sıkıntı oluşturabilir. 17 belediye başkanı el ele ve dayanışma içinde, resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde görevlerimizi sürdürüyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Melikgazi, Güncel
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