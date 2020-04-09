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Belediye başkanları Türk polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutladı

Osmaneli ve Pazaryeri belediye başkanları, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:11
Belediye başkanları Türk polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutladı
Osmaneli ve Pazaryeri belediye başkanları, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, polis teşkilatının ülkenin huzur ve mutluluğu için çalıştığını belirtti.
Teşkilatın her bir ferdini kutladığını kaydeden Tekin, "Polis teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacak ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de polis denilince akıllara huzur ve güvenin geldiğini kaydetti.
Teşkilatın her zaman ve koşulda ortaya büyük bir seferberlik örneği koyduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:
"Bu günlerde de polisimiz, insanımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, gece gündüz demeden mesai halinde bulunmaktadır. Bizlerin bu süreçte imtina ederek çıkmamız gereken sokaklarda, onlar her türlü risk ve tehditle karşı karşıya görev yapmakta, milletin sıhhat ve selameti için yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir."
Öte yandan Osmaneli ilçesinde görev yapan polisler, Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Naif Yavuz'u makamında ziyaret etti.
Kaymakam Yavuz, ziyaretleri için teşkilat çalışanlarına teşekkür ederek, devleti, milleti uğruna gerektiğinde canlarını hiçe sayan polislerin milletin gönlünde taht kurduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pazaryeri, Osmaneli, Polis, Güncel
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