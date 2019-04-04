Belediye Başkanlarına Projelerinizde Türk Doğal Taşı Kullanın Çağrısı

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Türkiye'de çıkan doğal taşlar, Kabe'den Beyaz Saray'a, dünyanın en büyük havaalanlarından ünlülerin malikanelerine dünyanın en prestijli yapılarını süslerken, Türkiye'de kamu binalarında ithal granit kullanılması Türk doğal taş sektörünü harekete geçirdi.Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen belediye başkanlarına, "Projelerinizde Türk doğal taşı kullanın, müteahhitlere Türk doğal taşı kullanmalarını şart koşun" çağrısında bulundu.Gazeteci Serap Dikmen Ahmetoğlu'nun TV35 Televizyonu'nda hazırlayıp sunduğu, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan'ın sürekli stüdyo konuğu olduğu, "Reel Ekonomi" adlı programa konuk olan EMİB Başkanı Kaya, "Dünya'nın her tarafında örneğin İspanya'da, İtalya'da, İsrail'de kamu binalarında, havaalanlarında, mahalli idarelerin prestijli yapılarında o yörelerin doğal taşları kullanılıyor, Türkiye'de mermerin başkenti konumundaki Afyon'da yapılan devlet hastanesinde ise ithal taş kullanıldı. Yeni seçilen belediye başkanlarından beklentimiz yeni projelerinde Türk doğal taşı kullanılmasını şart koşmaları. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Tunç Soyer'i ziyaret ederek hem hayırlı olsun diyeceğiz, hem de sektörümüzün talebini paylaşacağız. Soyer'in bu konuda Türkiye'deki tüm belediye başkanlarına örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.Doğal taş sektörünün mart ayında katıldığı Xiamen ve Marble Doğaltaş Fuarları'ndan beklentilerinin üzerinde ihracat bağlantılarıyla döndüğünü de dile getiren Kaya, Xiamen Fuarı'ndan yüzde 70'in üzerinde memnuniyetle ayrıldıklarını, İzmir Marble Fuarı'nda ise bin 800 adet blok mermer sergilediklerini ve bu blokların yüzde 90'dan fazlasını sattıklarını, bu taşların miktar olarak 30 bin tona ulaştığını, 2019 yılında 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini sözlerine ekledi. - İZMİR