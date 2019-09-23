Haberler » Güncel » Haber

Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin yaptığı ankete göre, seçmenin yüzde 51.8'si üç aydır görevde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan memnun değil. İmamoğlu'ndan memnun olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 47'de kaldı.

23.09.2019 10:39

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından her ay düzenli olarak yapılan sosyal, siyasi, ekonomik, ve toplumsal araştırmalar serisi yayımlandı. Araştırmaya göre; seçmenin yüzde 46,2'lık kesimi belediye başkanlarından memnun iken, yüzde 46,8'lık kesim ise belediye başkanlarından memnun görünmüyor. Yüzde 7'lik kesimin ise memnuniyet bakımından herhangi bir düşüncesi bulunmuyor.

HALK, İMAMOĞLU'NDAN MEMNUN DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan memnuniyetsizlik oranı yüzde 51, 8. İmamoğlu'nun seçimlerde aldığı oy oranı göz önünde bulundurulduğunda seçmen nezdinde duyulan memnuniyetsizliğin artış gösterdiği söyleniyor. Yüzde 47'lik bir kesim ise İmamoğlu'ndan memnun olduğunu dile getiriyor. Yüzde 1.2 ise henüz bir fikrinin olmadığını dile getirdi.

MANSUR YAVAŞ DA MEMNUNİYETSİZLİK ORANI YÜZDE 54.9

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memnuniyetsizlik oranı yüzde 54, 9 düzeyinde. Memnuniyet oranı ise yüzde 44. Yavaş'ın seçimlerde aldığı oy oranı göz önünde bulundurulduğunda seçmen nezdinde duyulan memnuniyetsizliğin özellikle İstanbul'a göre daha da yüksek bir şekilde artış gösterdiği söyleniyor.


Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil

İstanbul, İzmir, Politika, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:15 Tarsus Belediyesi, 6 ayda 26 milyon lira borç ödedi
12:15 Antalya'da Thomas Cook iflasının ardından kriz masası oluşturuldu
12:14 - Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti
12:14 Murat Cemcir ve Ahmet Kural'dan Bodrum çıkarması
12:14 FETÖ'nün "mahrem imamları"na hapis cezası
12:14 Şehit yakınlarından Diyarbakır annelerine destek
12:14 Kanser hastası arkadaşlarına moral vermek için saçlarını kestirdiler