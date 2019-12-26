Haberler » Yaşam » Belediye başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret - Haberler

Belediye başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret

Bilecikli belediye başkanları, eski Bilecik Valisi şuan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret ettiler.

26.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:44 Belediye başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret
Bilecikli belediye başkanları, eski Bilecik Valisi şuan Büyükşehir Belediye Başkanı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret ettiler.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın konuklarına teşekkür etti. Ziyaret hakkında açıklamada bulunan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, "Bilecik Valisi olarak görev yaparken aday olduğu Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkanlığına seçilen ve ilimizde kısa sürede büyük hizmetlere imza atmış Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret ettik. Bozüyük önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ağırlayan Kocaeli Büyük Şehir belediye başkanımıza Bilecik iline hizmetleri için ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak da Bilecik'e destekleri için teşekkür ettik. Oldukça samimi hava içinde geçen görüşmede bize büyük ilgi gösteren ve her zaman Bilecik için yanlarında olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tahir Büyükakın en kısa zamanda Bilecik'e uğrayacağını ifade etti" dedi.

Öte yandan Bilecikli belediye başkanları bu ziyaret sonrası Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya'yı da ziyaret ettiler. - BİLECİK

Tahir Büyükakın, Mustafa Yaman, Kocaeli, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:01   Karapürçek'te iki kişiyi silahla yaralayan firari yakalandı - Haberler
13:00   Çevirmeyi gördüler, esrar poşetini yola fırlattılar - Haberler
12:57   Paris'in simgesi tarihi Notre Dame Katedrali'ni kurtarma şansı yüzde 50 - Haberler
12:55   Arnavutköy'de otomobil taksiyle çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
12:50   36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular - Haberler
12:26   Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı - Haberler
11:46   Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü - Haberler
11:40   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılınca yapacağımız ilk iş, Libya için tezkere getireceğiz - Haberler
11:39   2020 yılının resmi tatil günleri belli oldu - Haberler
11:10   Hırsızlar telefonunu çalmak istedikleri turisti çocuğuyla birlikte yerde sürükledi - Haberler
26.12.2019 13:08:26