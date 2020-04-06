Belediye başkanlarından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
Bilecik'te bazı ilçe ve belde belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı.
06.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:06
Osmaneli , Pazaryeri , Dodurga ve Bayırköy belediye başkanları yaptıkları açıklamada kampanyaya destek verdiklerini kaydetti.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kampanyaya bir maaşını bağışladı.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Pazaryeri, Osmaneli, Bilecik, Güncel