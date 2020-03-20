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Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Malatya'daki belediye başkanları, aç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu gecenin iyi değerlendirilmesini istediler.

20.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:16
Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı
Malatya 'daki belediye başkanları, aç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu gecenin iyi değerlendirilmesini istediler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mesajında, Miraç Kandilinin Allah'ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği özel bir gece olduğunu hatırlatarak, "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) için büyük şan ve şerefle dolu olan Miraç Kandili, biz Müslümanlar için de ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Miraç gecesi, Kadir gecesinden sonra İslam aleminin en değerli gecesi olarak kabul edilmektedir. Miraç, Peygamber Efendimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Çünkü miracın özünde kötülüklerden temizlenme, insanlığın yararına değerler üretme, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek ali mertebelere ulaşmak vardır. Miraç, Sevgili Peygamberimizin yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Miraç, varlığın özüne ve anlamına bir yolculuktur. Efendimiz'in kutlu yolculuğunun anlamının kavrandığı, gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gece, inancımızda rahmet ve mağfiret mevsimi olarak tarif edilen mübarek üç aylar içerisinde çok özel bir yere sahiptir. Bu geceyi Müslümanlar olarak çok iyi değerlendirmeliyiz. Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan korona virüsüne karşı sağlığımız için tedbirli olmak, uymamız gereken bütün kurallara uymanın da bir gereklilik olduğunu bilerek bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Rabbimiz'e bir kez daha hatırlayalım"

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Başkan Güder, "Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bir Miraç Kandilini daha idrak etmenin mutluluğu ve manevi huzuru içerisindeyiz. Dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun. Miraç, Rahmet Peygamberi Allah'ın sonsuzluğu, yüceliği ve O'nun nihayetsiz kudretine yaptığı en görkemli şahitliktir. Rabbimiz, bu şahitlikte gerçek yüceliğin yalnızca kendisine ait olduğunu Efendimizin şahsında beşeriyete bir kez daha göstermiştir. Miraç, bir yönüyle Rabbe vuslat, bir yönüyle de Rabbin nehyettiklerini terk ediştir. Biz müminler için müjdedir. Rabbimiz, kendisine ortak koşmayanların büyük günahlarının bağışlanacağını bu kutlu gecede müjdelemiştir. Miraç değerleri, bizlere yüce ve anlamlı ufuklar açan kutsal değerlerdir. Bu ulvi değerler, bizleri ebediyen huzur içinde kalınacak cennete götürür. Yeter ki bizleri yükseltecek bu değerlere sımsıkı sarılalım ve bunları hayatımıza yansıtmakta kararlı olalım. Yeter ki İmanımız, ibadetlerimiz, salih amellerimiz ve güzel ahlakımız olsun. Böyle olduğu takdirde hayatımızın her anı bizim için miraç olacaktır. Miraç Kandili vesilesiyle Rabb'imize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlayalım. Unutmayalım ki, bugün biz müminlere düşen, miracı Peygamberimiz (SAS)'in bir hatıratı, bir tarih olarak okumak değildir. Bize düşen, Ebu Bekir Efendimiz misali, Allah'ın emir ve yasakları karşısında her daim sadakatle, teslimiyetle bir duruş sergilemektir. Bu sadakat ve teslimiyeti gösteremeyenler, miracın anlamı, ruhu ve kazanımlarından mahrum kalacaklardır. Miraç gecesi zihinlerimizde berraklığa, kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecede Yüce Rabbimize açılan ellerin ve yakaran dillerin, bütün İslam Aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum" dedi.

"Miraç bir yükseliştir, bir hedeftir"

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Miraç Kandilinin önemine dikkat çekerek, "Miraç bir yükseliştir, bir hedeftir, hem maddi hem manevi alanda yükselmek çalışmak ve ilerlemektir. Miraç ilimde, ahlakta, sanatta, hukukta, iktisatta, medeni olmada kısacası insanlığa faydalı her alanda başarılı olmaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ne kavuşmanın ve kutlamanın büyük heyecan ve mutluluğu içindeyiz. Bu mübarek geceyi iyi değerlendirmeli, yapılacak ibadet ve dualar; başta ülkemizde ve bütün dünyada refahın artması, dünyada barışın sağlanması, manevi ve kültürel değerlerimizin muhafazası, bütün insanlığın selameti, iyiliğin, kardeşliğin ve merhametin artması için olmalıdır. Bu vesileyle pek çok önemli olayları bünyesinde barındıran bu kutlu gecenin, ülkemiz ve dünyaya barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, vatandaşlarımızın ve tüm İslam Aleminin mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla tebrik ederim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Miraç Kandili, Malatya, Güncel

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