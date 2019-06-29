29.06.2019 09:11
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Belediye başkanlarından Rektör Karakaya'ya ziyaret

Belediye başkanlarından Rektör Karakaya

Akpınar ve Boztepe Belediye Başkanları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Akpınar ve Boztepe Belediye Başkanları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya 'yı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut ile Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan , görevine yeniden atanması dolayısıyla Rektör Karakaya 'ya ziyarette bulundu.
KAEÜ'nün Kırşehir kalkınmasında önemli çalışmalar yaptığını belirten Turgut, bu konuda belediye olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti. Takan da üniversite ile iş birliklerini güçlendirmek istediklerini ifade ederek, yeni görevinde Karakaya'ya başarı diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Karakaya da Turgut ile Takan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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