Belediye başkanlarından yeni yıl mesajı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, yayınladıkları mesajlarla Mersinlilerin yeni yılını kutladılar. Başkanlar, 2020 yılının Mersin halkına sağlık, huzur, mutluluk, sevgi ve barış getirmesini dilediler.Seçer: "2020'de de tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. "Sevinçlerini ve üzüntülerini birlikte paylaştığımız 2019 yılını geride bırakarak, yeni umut ve aydınlık bir gelecek dileğiyle 2020 yılına giriyoruz" diyen Seçer, 2019 yılının, Mersin için kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürdükleri bir yıl olduğunu belirtti. Seçer, 2020 yılında da Mersin'in ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha çok gelişmesi, kalkınması ve bir refah kenti olarak dünyada hak ettiği yeri alması için her zaman ve her platformda işbirliği, koordinasyon ve dayanışma içerisinde tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. Seçer, "Mersin'e yeni ufuklar açma konusundaki azim ve kararlılığımızı daima sürdüreceğiz. Birliğimizi güçlendirdiğimiz, beraberliğimizi büyüttüğümüz, bağlılığımızı pekiştirdiğimiz bir yıl olması dileğimle 2020 yılının ülkemize, vatandaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve tüm Mersinli hemşehrilerime huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.Gültak: "Kentimizin ve ilçemizin geleceğini birlikte planlamaya devam edeceğiz"Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da mesajında, Mersinlilerin hem yeni yılını hem de Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı. Yeni yılın Türkiye'ye bolluk, bereket, huzur ve hayırlar getirmesini temenni eden Gültak, "Gönül belediyeciliği şiarıyla vatandaşlarımızla birlikte kentimizin ve ilçemizin geleceğini birlikte planlamaya, daha yaşanabilir, sağlıklı, düzenli ve temiz bir kent için hizmet ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Yeni umutlarla karşıladığımız 2020 yılının, başta milletimiz olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diler; yeni yılda vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk, huzur ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı.Mesajında 3 Ocak Mersin'in kurtuluş gününü de kutlayan Gültak, şunları kaydetti: "Tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de milletimiz, esarete asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ispatlamış, bağımsızlık meşalesi 3 Ocak 1922'de Mersin'de bir kez daha yakılmıştır. Ülkemizi karıştırmaya çalışan terör örgütleri ve şer odakları bu eşsiz zaferlerden ders almalıdır. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi sırasında canlarını feda etme pahasına bu güzel ülkeyi bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümünü kutluyorum."Yılmaz: "Yeni yılda en büyük zenginliğimiz birlik ve beraberliğimiz olacak"Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise 2020 yılında Türkiye ve tüm dünyada barışın, hoşgörünün ve sevginin egemen olmasının, insanların huzur ve refah içinde yaşamasının en büyük dileği olduğunu vurguladı. Yeni bir yıla gelecek vaat eden projelerle hazır oldukların belirten Yılmaz, "En büyük destekçimiz olan halkımızdan aldığımız güçle hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz. Yeni iş sahaları açarak ilçemizin gelişimine katkıda bulunacağız. İlçemizin modern ve estetik bir şekilde büyümesi için kapsamlı bir kent planlaması yaparak daha düzenli bir ilçe modeli inşa edeceğiz. Kentimizin tüm dinamikleriyle el ele vererek, kent ekonomisini ve Toroslar'ın marka vizyonunu geliştirerek yaşam kalitesini arttıracağız. Yeni yılda yine en büyük zenginliğimiz birlik ve beraberliğimiz olacak. Umudumuz, hayalimiz ve hedefimiz büyük. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının hayırlara vesile olmasını diler, başta değerli hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederim" dedi.Tarhan: "Yeni yılı hep birlikte güzelleştireceğiz"Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yeni yılda herkesin beklentilerinin gerçekleşmesini dilediği mesajında, şu ifadelere yer verdi: "Herkesin yeni yılda beklediklerinin hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. Sevginin ve dünya barışının egemen olmasını diliyorum. Hastaların kısa sürede şifa bulmasını diliyorum. Hasta yakınlarına sabır diliyorum. Cezaevinde kalanların bir an önce özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Çocuklarımızın, insanlarımızın geleceklerinin daha iyi olmasını diliyorum. Her şey yeni yılda çok daha güzel olacak. Daha doğrusu çok daha güzel olmak zorunda. El ele vererek geçeği güzelleştirecek olan bizleriz. Bunun için kimseden yardım beklemek durumunda değiliz."Tarhan, Mezitli Belediyesinin, Demokrasi Meydanında 4 gün 4 gece sürecek olan yeni yıl kutlama etkinliklerine de tüm Mersinlileri davet etti.Tollu: "Yeni yılda da yeni umutlar ve yeni adımlarla yola devam edeceğiz"Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni etti. Tollu, "Yaşanabilir bir Erdemli'ye hizmet etme bilinciyle ve ayrım gözetmeksizin hizmet anlayışımızla verdiğimiz mücadelenin bir yılını daha geride bırakıyoruz. Bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inandığımız yeni bir yıla girmenin heyecan ve sevinci içerisindeyiz. Yeni yılda yeni atılımlar, yeni projeler ve kalıcı hizmetler, yeni umutlar ve yeni adımlarla yola devam edeceğiz. 2020 yılının birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve ilçemizin ortak değerlerini koruyabilmek adına giden yol olması hepimizin temennisidir. Hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltmek ve güzel ilçemiz için sürdürdüğümüz hizmet aşkıyla yeni yılda da çalışmaya, birlikte başarmaya devam edeceğiz. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla milletimizin ve Erdemlili hemşehrilerimin yeni yılda refaha ve mutluluğa kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni yılın hepimize, ailemize, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur, başarı, sağlık, mutluluk ve sevinç getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - MERSİN