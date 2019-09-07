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Belediye başkanlarının 'mahalle maçı' iddiası

AK Parti'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay arasında sosyal medyadaki 'mahalle maçı' iddiası tebessümle izleniyor.

07.09.2019 19:26 Belediye başkanlarının 'mahalle maçı' iddiası
AK Parti'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay arasında sosyal medyadaki 'mahalle maçı' iddiası tebessümle izleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın attığı tweete esprili cevap verdi. Altay, 'Mahalle maçına var mısınız?' diye sordu. Güler ise Ordu'da belediye başkanları ile maç öncesi çektiği fotoğrafı paylaşıp 3 gol de avans verdi.

Sosyal medya alemi şimdi iki büyükşehir belediye başkanının mahalle maçı yapıp yapmayacağını merakla bekliyor. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Uğur İbrahim Altay, Konya, Ordu, Spor

Kaynak: İHA

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