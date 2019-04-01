<p>Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi.</p><p><strong>AK PARTİ VE CHP'DEN BİRER İSİM VAR</strong></p><p>Kesin olmayan sonuçlara göre, <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a>'den <a class='keyword' href='/fatma-sahin/' title='Fatma Şahin'>Fatma Şahin</a> <a class='keyword' href='/gaziantep/' title='Gaziantep'>Gaziantep</a> Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve CHP'den <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ozlem-cercioglu/' title='Özlem Çerçioğlu'>Özlem Çerçioğlu</a> <a class='keyword' href='/aydin/' title='Aydın'>Aydın</a> Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/belediye-baskanligi-koltuguna-4-kadin-aday-11899386_8155_m.jpg' title='Belediye Başkanlığı Koltuğuna 4 Kadın Aday Oturacak'></figure></div><p><strong>HDP'DEN 2 KADIN ADAY BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU</strong></p><p>HDP'den ise 2 kadın, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. HDP Van <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milletvekili/' title='Milletvekili'>Milletvekili</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bedia-ozgokce-ertan/' title='Bedia Özgökçe Ertan'>Bedia Özgökçe Ertan</a> Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/berivan-helen-isik/' title='Berivan Helen Işık'>Berivan Helen Işık</a> Siirt belediye başkanı oldu.</p>