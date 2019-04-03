Belediye Başkanlığını Devralıp Makam Kapısını Söktü

Akçakoca
Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Okan Yanmaz
, görevi Cüneyt Yemenici
'den devraldı.
Belediye Başkanlığı binasındaki Nikah Salonu'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Yanmaz, seçim süreci boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
"Saygı, hoşgörü ve sevgi ile çalışacağım." diyen Yanmaz, "Artık seçim bitti, yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Bizleri bu yolda bırakmayan, tüm teşkilat üyelerime teşekkür ediyorum. Bizler ayrıştırıcı olmayacağız, birleştirici olacağız." diye konuştu.
Cüneyt Yemenici de başkanlığı döneminde kendisinin yanında olan teşkilat mensupları ve tüm Akçakocalı'lara teşekkür ederek, Yanmaz'a başarılar diledi.
Konuşmalarının ardından Yanmaz, Yemenici'ye çiçek takdim etti.
Takdimin ardından başkanlık makamına çıkan Yanmaz, makam odasının kapısını söktürerek görevine başladı.
Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Cüneyt Yemenici, Güncel
Kaynak: AA