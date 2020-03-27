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Belediye binası haziran ayında yıkılacak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, depreme uygun olmayan belediye binası ve devamındaki iş merkezin en geç haziran sonuna kadar yıkılacağı belirterek, "Bununla birlikte yeni belediye binamızın yapımına bu yıl içinde başlayacağız" dedi.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:29
Belediye binası haziran ayında yıkılacak
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, depreme uygun olmayan belediye binası ve devamındaki iş merkezin en geç haziran sonuna kadar yıkılacağı belirterek, "Bununla birlikte yeni belediye binamızın yapımına bu yıl içinde başlayacağız" dedi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Osmaneli Belediye binasının ve devamında yer alan iş merkezinin deprem yönetmeliğine uygun olmaması nedeniyle yıkılacak. Bizlere belediye binası yapılması artık zorunluluk oldu. En geç haziran sonuna kadar binaların yıkım olayını gerçekleştireceğiz. Osmaneli tarihi konakları görünümünde olacak belediye binamızla ilgili projeleri değerlendiriyoruz. Bodrumunda arşivin yer alacağı yeni belediye binamız dört kattan oluşacak. Zemin katı iş yerleri ve belediye binamızın girişinden oluşacak. 2'inci kat belediye hizmetleri için kullanılacak. 3'üncü kat toplantı salonları, eğitim salonları, belediyemizin spor kulübü, sürekli eğitim merkezi, şirket merkezimiz, kadın girişimciler kooperatifi merkezi gibi belediye iştirakleri yer alacak. 4'üncü kat ise sosyal hizmet alanı, konferans salonu, kafe, sergi alanı gibi alanlar olacak. Belediye binamızın finansmanını dükkanların 10 yıllık peşin kira bedeli ile kiralanmasından elde edilecek gelirler, sosyal hizmet alanlarımız için bakanlıklardan gelecek hibeler ve öz kaynaklarımızdan sağlayacağız. Osmaneli belediye binası mevcut alana daha küçük bir kütle olarak oturtulacak, üst katta çıkma ile kullanım alanı arttırılacak. Osmaneli belediye binası bittiğinde Osmaneli'nin merkezinde çarşısı da oluşacak. Devamında sit alanımızdaki Tarihi Lefke Çarşısı yer alacak. Haceloğlu ve İnönü mahallelerimizde var olan alışveriş alanlarında da trafik ve park sorunları çözülerek. Osmaneli çok daha güzel konuma gelecek. Balaban ilkokulu, belediye binamız, hükümet konağı bahçesi yeni düzenlemelerle yaklaşık 10 bin metrekarelik meydan da oluşturulacak. Merkezde otopark konusunu da TOKİ arkasındaki otoparkımız ve kapalı pazarımızın altına yapacağımız otoparkla çözeceğiz. Yaptığımız yatırımlarla Osmaneli çok değerli ve çok tercih edilen yerleşim yeri olma yolunda hızla ilerliyor. Korona virüs illetini de kısa sürede geçtiğimizde Osmaneli büyüme ve yükseliş sürecini birlik ve beraberlik içinde devam ettirecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Münür Şahin, Osmaneli, Deprem, Güncel

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