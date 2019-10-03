Belediye başkanı kapıyı kırıp kurtarmıştı! Başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü odasında rehin alan Sinan B. isimli zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B., dün saat 16.00 sıralarında belediye binasına gelerek Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girdi. Sinan B, kurusıkı tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI KURTARDI

O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Sinan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıkmıştı.

Zeynep Akış Serintürk

ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Sinan B'nin, sözleşmeli kadroyla çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede, "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlendiği, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı bir saldırgan tarafından makam odasında rehin alınmıştı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girmiş ve yardımcısını kurtarmıştı. Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalık geçiren 3 çalışan için de ambulans çağrılmıştı.

Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edilirken polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına almıştı.