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Belediye başkanı kapıyı kırıp kurtarmıştı! Başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü odasında rehin alınca belediye başkanının kapıyı kırıp içeri girmesiyle etkisiz hale getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

03.10.2019 07:38

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü odasında rehin alan Sinan B. isimli zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B., dün saat 16.00 sıralarında belediye binasına gelerek Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girdi. Sinan B, kurusıkı tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI KURTARDI

O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Sinan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıkmıştı.

Zeynep Akış Serintürk

ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Sinan B'nin, sözleşmeli kadroyla çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede, "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlendiği, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı bir saldırgan tarafından makam odasında rehin alınmıştı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girmiş ve yardımcısını kurtarmıştı. Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalık geçiren 3 çalışan için de ambulans çağrılmıştı.

Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edilirken polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına almıştı.

Gemlik Belediye Başkanı, rehin alınan yardımcısını kapıyı kırarak kurtardıGemlik Belediye Başkanı, rehin alınan yardımcısını kapıyı kırarak kurtardı

Belediye başkanı kapıyı kırıp kurtarmıştı! Başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

Gemlik, Polis, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(15)
MEMLEKETİM:Ya rehin alan rehineyi öldürseydi. Herkes kahramanlik pesinde. Kayibi müge bulur. Rehineyi baskan kurtarir. Bu memleketin polisi ne yapar?
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TELEKOMUN YENİ CEOSU:başkan karısı rehin alınsa böyle kurtarırmıydı? :)
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TAYYAR DURDEN:Senaryo güzel, şov güzel. . .
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GARİP:Polisi çağırmayıp müdahale ettiklerine göre bir iş var bu işte. Müzakere edersin. Müzakereyi de eğitim almış insanlar en azından tecrübeli insanlar yapar. Benim yanımda bu şekilde bir olay olacak müdahale edenlere müdahale ederdim. İçeridekinin ne yapacağı belli olmazdı. Çok şükür bu seferlik bir şey olmamış.
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CİN YADİKAR:ÜLKEDE NELER OLUYOR BÖYLE
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HOŞDERE:böyle kurtarma olmaz. şahıs elindeki silah gerçek olsa katliamda yapabilirdi. başkan ın yaptığı tamamen şov. insan hayatı risk edilemez. polis özel harekat müdahale etmeli idi.
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MODACI:ZEYNEP HANIMDA ALLAH SAHİBİNE BAĞIŞLASIN AMA ÇOK GÜZEL BİR HANFENDİYMİŞ.
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AKILI OL:aklın nerede oglum senin modayla beraber aklında uçmuş milet can derdinde senin gözlerin iş peşinde, geçmiş olsun hepsine
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HASAN TEZBASAN:hasssta etme lan adamı kapıyı kırmış da kahraman olmuş. ya kapıyı zorladığında adam çekip vursaydı ne olacaktı ???
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ADAMIN BİRİ:böyle kurtarma mı olur
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