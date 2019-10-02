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Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, gözaltına alındı.

02.10.2019 16:53Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, gözaltına alındı.
Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bu sırada Sinan B, kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim oldu.
Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Gemlik, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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