05 Aralık 2018, 11:30
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Görüşme İsteği Reddedilen Şahıs, Silahla Belediye Binasını Bastı

Yalova'da belediye başkanı ile görüşme isteği geri çevrilen bir şahıs bina içerisinde silah çekince ortalık karıştı. Ateş açan şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Yalova Belediye Başkanı ile görüşmek isteyen bir şahıs olumsuz cevap alınca belediye binasında silahla havaya ateş edip, ortalığı dağıttı.

BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞEMEYİNCE 2 EL ATEŞ ETTİ

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'la görüşmek isteyen Ö.D. isimli şahıs, olumsuz cevap alınca belediye içerisinde 2 el ateş ederek ortalığı dağıttı. Saat 11.00 sularında belediye binasına gelen Ö.D. belediye başkanı ile görüşmek istediğini yetkililere iletti.

SİNİRİ GEÇMEYİNCE ORTALIĞI DAĞITTI

Yetkililerden 'Belediye başkanı burada yok' cevabını alan şahıs, 'Burada olduğunu biliyorum. Görüşmek istemiyorsa o benim ayağıma gelecek' diyerek silahını çıkartıp havaya 2 el ateş etti. Siniri geçmeyen şüpheli ortalığı da dağıttı.

TESLİM OLDU

Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplere teslim olan Ö.D., Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:30



YORUMLAR (23)
KABADAYI: Mekan basıyoruz
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FATİH: SİLAHLA NE GÖRÜŞMESİ?
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D,PAŞALI: Adam kovboy gibi silahı ile Başkanın katına kadar çıkabiliyor peki bu Güvenlikler ne iş yaparlar? sabahları içeri girmek isteyen vatandaşa daha 2 dakika var dışarıda bekleyin diyerek yağmur altında bekletmek kolay.
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YAV HEHEHE: han gi.paryili belediyei vatan dasi cinnet gecirtiyor
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EKREM: silahla nasıl girdi bu kişi ? uyuyormuyuz ?
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