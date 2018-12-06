Belediye Binasında Tabancayla Ateş Açan Zanlıya Tutuklama

Yalova
Belediyesi binasında dün tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı.
Belediyeden kiralayarak işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle Belediye Başkanı Vefa Salman
ile görüşmek için geldiği kurumda olumsuz yanıt alınca pencereye tabancayla ateş eden Ö.D'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirtilen zanlı, Vefa Salman ile görüşmek istemiş, olumsuz yanıt alınca makamdan bir üst kata çıkıp ruhsatsız tabancasıyla pencereye 2 el ateş etmişti. Polis
ekipleri, Ö.D'yi etkisiz hale getirip gözaltına almıştı.
Vefa Salman,Yalova
06 Aralık 2018 Perşembe 15:23