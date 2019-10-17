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Belediye Caddesinde hummalı çalışma

Sungurlu'da geçtiğimiz hafta başlatılan çalışmayla estetik bir görünüm kazandırılacak olan Belediye caddesinde ışıklandırma ve kaldırım çalışmasına geçildiği bildirildi.

17.10.2019 10:48Belediye Caddesinde hummalı çalışma
Sungurlu'da geçtiğimiz hafta başlatılan çalışmayla estetik bir görünüm kazandırılacak olan Belediye caddesinde ışıklandırma ve kaldırım çalışmasına geçildiği bildirildi.

Caddenin çok kısa bir zamanda esnaf ve vatandaşların hizmetine sunulacağını söyleyen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Çalışmak için bu göreve gönüllü olduk ve imkanlarımızı zorlayarak bir çok işi başardık. Belediye Caddemizin de çehresi değiştirerek esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. En kısa zamanda çalışmaların tamamlanıp caddenin faaliyete geçmesi için talimatlarımızı verdik. Sungurlumuza hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Güncel

Kaynak: İHA

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