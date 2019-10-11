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Belediye çalışanı silahla ateş açtı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.

11.10.2019 17:18Belediye çalışanı silahla ateş açtı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.
Alınan bilgiye göre, Edremit Belediyesi Zeytinli Hizmet Binası'nda çalışan O.V. ile Y.Y, görev yerlerinin değiştirilerek merkez binaya alınmasını kabul etmeyip durumu konuşmak için belediyeye geldi.
Burada yöneticilerle görüşmek isteyen O.V, bir süre sonra yanındaki silahla rastgele 2 el ateş etti.
Olayın bildirilmesi üzerine belediyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, O.V. ve Y.Y'yi gözaltına aldı.
Ekipler, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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