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Belediye çalışanı yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti

Kastamonu'da bir belediye çalışanı, yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti.

11.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:47Belediye çalışanı yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti
'da bir belediye çalışanı, yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti.

Kastamonu'da belediyede görev yapan Hasan Hasanoğlu adlı şahıs, Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolda yürüdüğü sırada yerde bir miktar para buldu. Bulduğu parayı muhafaza altına alan Hasanoğlu, yaptığı soruşturmanın ardından 3 bin lirayı sahibi olduğunu belirlediği kuruyemiş işletmecisi Muammer 'e teslim etti. Muammer Maden, duyarlı davranışından ötürü Hasan Hasanoğlu'na teşekkür etti. - KASTAMONU

Cumhuriyet Caddesi, Kastamonu, Maden, Güncel

Kaynak: İHA

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