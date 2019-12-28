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Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekleri dağladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeğeni tarafından silahla vurulan Şafak Kaya, düzenlenen törenin ardından toprağa verilirken, çocuklarının "baba" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

28.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:31

'da zeytin toplarken yeğeni tarafından silahla vurularak öldürülen 37 yaşındaki Şafak Kaya'nın cenazesi çalıştığı Bodrum Belediyesi binası önüne getirildi. Cenaze törenine Kaya'nın ailesi, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çalışma arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Kaya'nın çocukları gözyaşları içerisinde "baba" diye feryat etmesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Törenin ardından Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.

"CEZASINI ÇEKECEK"

Başkan Aras cinayeti işleyenlerin yakalandığını ve en ağır şeklide cezalandırılacağını açıkladı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise yakalanan zanlıların hem bu dünyada hem de ahiretti bunun cezasını çekeceğini söyledi.

ZANLILAR YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu katil zanlısı M.K. ile olay yerinde birlikte olduğu tespit edilen eniştesi M.A.Y. Yokuşbaşı'nda saklandıkları bir evde yakalandı. Şahıslarla birlikte suç aleti silahın da ele geçirildiği öğrenildi. Şahısların emniyette alınacak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekleri dağladı

Şafak Kaya, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa


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