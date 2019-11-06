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Belediye çalışanları farkındalık yaratmak için maske taktılar

Bahçelievler Belediyesi çalışanları, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında 'Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım' sloganıyla düzenlenen kampanyaya hijyenik maske takarak destek oldu.

06.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:33Belediye çalışanları farkındalık yaratmak için maske taktılar

Bahçelievler Belediyesi çalışanları, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında 'Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım' sloganıyla düzenlenen kampanyaya hijyenik maske takarak destek oldu.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen 'Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım' sloganıyla yapılan etkinliğe, Bahçelievler Belediyesi çalışanları ve Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da destek oldu.

HER YIL 4 BİN ÇOCUK LÖSEMİYE YAKALANIYOR

Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 bin çocuğun lösemiye yakalandığını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; "Bu hastalıktaki tedavi sürecindeki en önemli etkenlerin başında moral geliyor. Her hastalıkta olduğu gibi, lösemi hastası çocukların da moralinin yüksek tutulması lazım. Toplum olarak lösemili çocukları maske takmış olarak sokakta gördüğümüzde bulaşıcı bir hastalık taşıyor gibi değerlendirebiliyoruz. Lösemi hastalığına karşı daha bilinçli olmamız lazım. Biz de bugün, ofislerimizde ve sahada çalışan tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte bu farkındalığı oluşturmaya çalıştık. Sabah mesaiye başladığımız andan itibaren gün boyunca maskelerimiz takılı olarak çalıştık. Böylece, lösemi hastası çocuklarımızla empati kurmaya çalıştık. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu ve benzer kampanyaya destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

"EMPATİ YAPARAK BİRÇOK HASTAYA UMUT OLABİLİRİZ"

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen kampanyaya belediyenin hizmet binalarındaki büro, vezne ve açık alanda çalışan zabıta, temizlik, fen işleri, park bahçeler personelinin tümü mesai süresince boyu hijyenik maske takarak destek oldu.



Hakan Bahadır, Bahçelievler, Güncel

Kaynak: DHA

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