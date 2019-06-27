27.06.2019 18:13
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Belediye çalışanları, İmamoğlu'nu "Kimler gelmiş" şarkısıyla karşıladı

Belediye çalışanları yeni başkan Ekrem İmamoğlu'nu Nazan Öncel'in "Kimler gelmiş" şarkısıyla karşıladı.

23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu devir teslim töreniyle koltuğuna oturdu.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN İMAMOĞLU'NA SÜRPRİZ KARŞILAMA

İmamoğlu'na belediye çalışanları da bir sürpriz hazırladı. Çalışanlar yeni başkan Ekrem İmamoğlu'nu Nazan Öncel 'in "Kimler gelmiş" şarkısıyla karşıladı.

Belediye çalışanlarının İmamoğlu için çaldığı şarkının sözleri şöyle:

"Gelir mi gelmez mi derken

İnce ince düşünürken

Bir çiçekle kalkmış gelmiş

Film orada kopmuş zaten

Canım olur kendileri

Anlayan anladı beni

Laci'leri çekmiş gelmiş

Dibim orada düştü zaten

Vay vay vay kimler gelmiş

Günlerdir nerelerdeymiş

Özleyesi gelmiş birden

Çok pis özlemişim zaten

Tam içim kararmışken

(Ruhsuz ruhsuz dolaşırken)

Günüme can kattı resmen

Derken derken akşam oldu

Erken erken…

Derken derken beni benden aldı

Resmen…

İnsan bazen susmak ister

Susmak da güzeldir bazen

Bazı bazı heyecan ister

Öyle bir gün yaşandı cidden"

Belediye çalışanları, İmamoğlu'nu Kimler gelmiş şarkısıyla karşıladı
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