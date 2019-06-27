Belediye çalışanları, İmamoğlu'nu "Kimler gelmiş" şarkısıyla karşıladı

23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu devir teslim töreniyle koltuğuna oturdu.
BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN İMAMOĞLU'NA SÜRPRİZ KARŞILAMA
İmamoğlu'na belediye çalışanları da bir sürpriz hazırladı. Çalışanlar yeni başkan Ekrem İmamoğlu'nu Nazan Öncel 'in "Kimler gelmiş" şarkısıyla karşıladı.
Belediye çalışanlarının İmamoğlu için çaldığı şarkının sözleri şöyle:
"Gelir mi gelmez mi derken
İnce ince düşünürken
Bir çiçekle kalkmış gelmiş
Film orada kopmuş zaten
Canım olur kendileri
Anlayan anladı beni
Laci'leri çekmiş gelmiş
Dibim orada düştü zaten
Vay vay vay kimler gelmiş
Günlerdir nerelerdeymiş
Özleyesi gelmiş birden
Çok pis özlemişim zaten
Tam içim kararmışken
(Ruhsuz ruhsuz dolaşırken)
Günüme can kattı resmen
Derken derken akşam oldu
Erken erken…
Derken derken beni benden aldı
Resmen…
İnsan bazen susmak ister
Susmak da güzeldir bazen
Bazı bazı heyecan ister
Öyle bir gün yaşandı cidden"