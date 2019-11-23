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Belediye çalışıyor, Nevşehir güzelleşiyor

Nevşehir Belediyesi'nin şehrin farklı noktalarındaki çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

23.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:26Belediye çalışıyor, Nevşehir güzelleşiyor
Belediyesi'nin şehrin farklı noktalarındaki çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Belediye ekiplerinin son olarak Sarraflar Çarşısı girişindeki durakta yaptığı çalışma büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesi ile birlikte bir yandan görüntü ve çevre kirliliğine karşı mücadele everen Nevşehir Belediyesi, bir yandan da şehrin farklı noktalarındaki çalışmalarıyla şehre estetik bir görünüm kazandırıyor.

Belediye ekipleri son olarak Atatürk Bulvarı üzerindeki Sarraflar Çarşısı girişinde bulunan durak alanında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan düzenleme ile daha önce burada bulunan satış büfesi kaldırılarak durak alanı genişletilirken durağın hemen arkasında bulunan alan ise adeta bir çiçek bahçesine çevrildi.

Süs havuzları kurulan bu alan, yüzlerce mevsim çiçekleriyle süslenirken yapılan ışıklandırma çalışması ile birlikte de Nevşehirlilere adeta görsel bir şölen sundu.

'Bir Hayalimiz Var Nevşehir Kapadokya' yazısının da yerleştirildiği alan şimdiden şehirde fotoğraf çektirmek isteyenlerin gözde mekanı oldu. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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