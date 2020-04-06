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Belediye çalışmaları yurt dışında beğenildi

Beşiktaş Belediyesi'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına Avrupa Şehirler Birliği olarak adlandırılan EUROCITIES'in web sayfasında yer verildi.

06.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:52
Belediye çalışmaları yurt dışında beğenildi
Beşiktaş Belediyesi'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına Avrupa Şehirler Birliği olarak adlandırılan EUROCITIES'in web sayfasında yer verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüse karşı bütün dünya mücadele veriyor. Beşiktaş Belediyesi, salgının çıktığı ilk günden bu yana yaptığı bu çalışmalarla herkesin takdirini kazandı.
Salgına karşı aldığı önlemler ve çalışmalarıyla diğer belediyelere örnek olan Beşiktaş Belediyesi, Avrupa'nın önemli platformlarından biri olan EUROCITIES'de haber olmayı başardı. Avrupa'nın önemli başkentleri ve yerel yönetimlerinin de yer aldığı platformda Beşiktaş Belediyesi'nin çalışmaları da geniş yer buldu.
Beşiktaş Belediyesi'nin Psikolojik Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Diyetisyen ve Fizyoterapi hizmetlerinin, uzmanlar tarafından online platformlar aracılığı ile verilmesi ve restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasının ardından vatandaşların da #EvdeKal çağrılarına uymasıyla, sokak hayvanlarının aç kalma tehlikesine karşı 300 üzeri noktada can dostlarının besin almalarını sağlayan çalışmalar ve belediyenin YouTube kanalı üzerinden yapılan çocuklara yönelik yayınlar EUROCITIES web sayfasında paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Avrupa, Güncel
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