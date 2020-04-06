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Belediye çalışmaları yurtdışında örnek gösteriliyor

Beşiktaş Belediyesi'nin, koronavirüse ( Covid-19) karşı mücadelesi ve yapmış olduğu hizmetleri Avrupa Şehirler Birliği olarak adlandırılan EUROCITIES'in web sayfasında yer verildi.

06.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:23
Belediye çalışmaları yurtdışında örnek gösteriliyor

Beşiktaş Belediyesi'nin, koronavirüse ( Covid-19) karşı mücadelesi ve yapmış olduğu hizmetleri Avrupa Şehirler Birliği olarak adlandırılan EUROCITIES'in web sayfasında yer verildi.

Koronavirüse karşı bütün dünya mücadeleye devam ediyor. Bu zorlu süreçte yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine inandığını ve bu bilinçle tüm çalışmaların yürütüldüğünü belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Belediye ekiplerimizle koronavirüse karşı önceliği 65 yaş ve üstü komşularımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına veriyoruz. Dezenfekte işlemlerimiz aralıksız olarak devam ediyor" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ ÇALIŞMALAR EUROCITIES'DE YER ALDI

Salgına karşı aldığı önlemler ve çalışmalarından dolayı Beşiktaş Belediyesi, Avrupa'nın önemli platformlarından biri olan EUROCITIES'de haber oldu. Başta Madrid, Dusseldorf, Berlin, Budapest, Nice, Amsterdam gibi Avrupa'nın önemli başkentleri ve yerel yönetimlerinin de yer aldığı platformda Beşiktaş Belediyesi'nin çalışmaları da yer aldı.

Beşiktaş Belediyesi'nin Psikolojik Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Diyetisyen ve Fizyoterapi hizmetlerinin, uzmanlar tarafından online platformlar aracılığı ile verilmesi, restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasının ardından vatandaşların da #EvdeKal çağrılarına uymasıyla, sokak hayvanlarının aç kalma tehlikesine karşı 300 üzeri noktada besin almalarını sağlayan çalışmalar yapılması ve belediyenin YouTube kanalı üzerinden yapılan çocuklara yönelik yayınlar EUROCITIES web sayfasında paylaşıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, Avrupa, Güncel
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