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Belediye'de Özel Kalem Müdürü değişti

Milas Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

06.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:15Belediye'de Özel Kalem Müdürü değişti
Belediyesi ayı meclis toplantısı Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Özel Kalem Müdürü olarak CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in danışmanı Hakkı Arda Varol'u atadığını açıkladı.

Milas Belediyesi'nde uzun bir süreden beri gündemde olan birim amirlerinin değişikliği yavaş yavaş ele alınıyor.

Yapılan son değişiklikle ilgili Milas Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı öncesinde meclis üyelerini bilgilendiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, belediye teşkilat yapısında değişik gereği Özel Kalem Müdür kaleminin değiştiğini belirtti.

Başkan Tokat yaptığı konuşmada; "Bilindiği gibi uzun süredir Belediye teşkilatında değişiklik yapmayı planlıyorduk. Bu doğrultuda Özel Kalem Müdürlüğüne Hakkı Arda Varol'u atadım. Mevcut Özel Kalem Müdürümüz Salim Tanış geçici olarak Muhtarlık İşleri Müdürü olarak görevlendirdik. Hakkı Arda Varol'un İç İşleri Bakanlığından yazışmalarını tamamladık ve Pazartesi günü görevine başlayacak. Bu konuda siz meclis üyelerimizi bilgilendirmek istedim" dedi. - MUĞLA

Milas Belediyesi, Aralık, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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