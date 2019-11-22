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Belediye'den hastane bahçesi'ne asfalt

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tarafında bulunan 3 bin 600 metrekarelik açık otopark asfaltlandı.

22.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:07Belediye'den hastane bahçesi'ne asfalt
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tarafında bulunan 3 bin 600 metrekarelik açık otopark asfaltlandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın beraberinde AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Çepni Mahalle Muhtarı Mehmet Şahinbaş'la beraber asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Hastane otoparkının çamur, toz, toprak olması sebebiyle sürekli gündeme geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, "Biz ne yapabiliriz diye düşündük ve burayı asfalt programımıza dahil ettik. Doğrudan bizim vazife alanımıza giren bir konu değil ama hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve kaliteli hizmet alması bizim için her şeyin üzerinde bir konu. Bu sebeple arkadaşlarımızla görüşerek burayı ivedi bir şekilde asfaltlamalıyız dedik. 360 metrekare alanda 2 bin 160 metreküp kazı yaparak stabilize ve mekanik işlemlerini yaptık. Son olarak da 700 ton asfaltı buraya serdik. İl Özel İdaremizin bitüm desteği ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştirdi. Mesai arkadaşlarıma da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun, sağlıklı günlerde kullansınlar" dedi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin günlük 15-16 bin hastanın geldiği hastane olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, "Yaklaşan kış şartlarında hemşerilerimizin daha rahat hizmet alabilmeleri için belediyemiz bu otoparkı hastanemize kazandırdı. Bu AK Partimizin ve Belediyemizin vatandaşlarımıza hizmet anlayışını göstermekte. AK Partimiz ve Belediyemiz olarak birlikte bu şehre daha güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve Çepni Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahinbaş'ta bu hizmeti Çorumlulara sunduğu için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

'20 dönüm otopark'

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tarafında 3 bin 600 metrekare otoparkı asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Aşgın, "Geçtiğimiz günlerde hemen hastanemizin karşısında bulunan 7 bin metrekarelik oto pazarını asfaltladık. Burada haftada bir gün oto pazarı kuruluyor haricinde hemşehrilerimiz burayı da otopark olarak kullanabilirler. Yine hemen hastanemizin arkasında stadyumun yanında arkadaşlarımız 10 bin metrekarelik bir alanı asfaltlamak için hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Toplamda 20 bin metre karelik hastane otoparkımız hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun, sağlıklı sıhhati günlerde kullansınlar" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Erol Olçok, Güncel

Kaynak: İHA

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