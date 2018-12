Belediye düğün salonunu kadınlara tahsis etti

04 Aralık 2018 Salı 13:58



Belediye düğün salonunu kadınlara tahsis ettiKendilerine Belediye Düğün Salonu tahsis edilen kadınlar ünlü Kütahya çinisinden çok kaliteli ürünler üretmeye başladıKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet Belediyesi ve EMKO Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi işbirliği ile ilçede iş imkanına kavuşan 300 kadın, birbirinden güzel çiniler üretiyorlar. Emet Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği Belediye Düğün Salonu'nda çalışmalarını devam ettiren kadın girişimciler, öğrendikleri meslekleri ile aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorlar. Kütahya çinisini çok kaliteli bir şekilde üreten kadınlar, belediyenin de verdiği destekle ürün pazarlama konusunda hiç bir sıkıntı yaşamadıklarını belirttiler.Kuruluş masraflarının tamamının Emet Belediyesi'nce karşılandığı Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Esra Türer, "2010 yılında eğitim alarak biz bu işi öğrendik. Arkadaşlar 'sen bu işe önderlik yap, biz bu işin devamını getirelim' dediler. Biz de ondan sonra belediyemizden rica ettik ve bize kültür sanat evini verdi. Orayı en iyi şekilde hazırladık ve orada devam ettik. Böylece Halk Eğitim kursundan çıktık Emet Belediyesinin kültür sanat evinde çini atölyesini kurduk. Başladığımızda 9 arkadaştık, büyüdük, çoğaldık ve şu anda 300 kişi olduk. Aşağıdaki Kültür Sanat Evi almadığı için belediyemizden rica ettik, belediye düğün salonuna geldik. Şuan burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemiz bizim yolumuzu açıyor. Şuan Kütahya'da her atölyede yapılmayan ürünleri bizler yapabiliyoruz. Belediyenize çok teşekkür ediyoruz" dedi."Yaptıkları el işlerini, çinilerini değerlendiriyorlar"Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ise, yaptığı açıklamada, "Bizler 9 yıl önce Emet Belediyesince ya tutarsa diye halk pazarını kurduk. Burada Emetli bayanlar el emeği ürünlerini satıyorlardı. Altyapıyı bu şekilde oluşturduk. Daha sonra Halk Eğitim çinicilik kursu açtı. Çinicilik kursundaki eğitim bittikten sonra bayanlarımız bu işi öğrenmişti. Bu bayanlarımızın öğrendiklerini geliştirmek gerekiyordu. Bundan sonrasında biz Emet Belediyesi olarak bayanlarımıza fırınlarımızı aldık. Belediye olarak her türlü katkıyı sağladık, yer verdik, her türlü masrafı Emet Belediyesine aitti. Bu bayanlar burada çığ gibi büyüdüler, bunun devamında da kooperatifi oluşturduk. Emet Belediyesi olarak katkı verdik ve Kütahya'da ilk kadın kooperatifini kurduk. Bu kooperatife şu anda yaklaşık 300 tane Emetli kadınlarımız üye. Yaptıkları el işlerini, çinilerini değerlendiriyorlar. Baktık artık yerimiz dar geldi, şu anda Emetli kadınlarımıza, bacılarımıza Emet Belediyesi Düğün Salonu'nu tahsis ettik. Bununla da kalmayacağız. İnşallah daha büyük yer tahsis edip onların hizmetine sunacağız. Dün olduğu gibi, bu günde, yarında Emetli kadınlarımıza, bacılarımıza destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.