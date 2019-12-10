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Belediye dükkanlarından 142 bin TL kira geliri

Kütahya'nın Simav ilçesinde, mülkiyeti belediyeye ait 119 dükkan kiraya verilmek üzere açık artırma usulü ihale edilerek, 98 dükkanın kiraya verildiği belirtildi.

10.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:53Belediye dükkanlarından 142 bin TL kira geliri
'nın ilçesinde, mülkiyeti belediyeye ait 119 dükkan kiraya verilmek üzere açık artırma usulü ihale edilerek, 98 dükkanın kiraya verildiği belirtildi.

Simav Belediyesi'nin ilk defa ihale ile kiraya verilen dükkanlarından, ihale öncesi 59 bin 448 TL kira elde edilirken, sözleşmenin yapılışından sonra 142 bin 460 TL. getireceği bildirildi. Yapılan ihale ile Simav Belediyesi'nin dükkan kirası gelirleri, aylık 83 bin TL arttı.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, "Belediye dükkanlarının ihale edilerek kiralanmasındaki amaç, birbirimizi ezmek değil, bizim sizlerden kaliteli bir hizmet beklememizdir. Vatandaşımıza güler yüz gösterilerek hizmet verilmesini istiyoruz. Bizim sizlerle ayrı bir hukuki ilişkimiz var. Yapılan işler Simav'ın menfaatinedir. Bizim Simavlılar olarak, vatandaşlarımızla, esnafımızla, çalışanlarımızla ve değişik kesimlerle bir hukuka sahibiz. Ancak sizler Belediye'nin kiracısı, Belediye de mülk sahibidir. Bu sebeple Belediye sizlerin veya vatandaşın aleyhine bir şey yapma gayreti içinde olamaz. Bizim gayemiz fiyatları yükseltmek değil, bu kiralama işlerinin kanunda belirtildiği gibi yapılmasıdır" dedi.

Simav Belediyesi'ne ait dükkanlar için yapılan ihalede, kirada olan dükkanlardan 16'sının el değiştirdiği 21 dükkan için ihaleye girilmediği belirtilirken, Belediye tarafından yapılan ihale ile iş yeri ve dükkan kiralama işlemi, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - KÜTAHYA

Simav Belediyesi, Kütahya, Simav, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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