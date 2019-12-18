Belediye düzenliyor vatandaş faydalanıyor

Belediye ekipleri, Karaman'ın dört bir yanında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, şehrin farklı bölgelerindeki boş ve bakımsız arsaları yeniden düzenleyen belediye yetkilileri hem görüntü kirliliğinin önüne geçiyor hem de daha kullanışlı hale getiriyor.

Vatandaşların genel sorunlarına çözüm üreten projeler gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Savaş Kalaycı; "Göreve geldiğimiz günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin ekip arkadaşlarımla birlikte gece – gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımızı her zaman vatandaş odaklı belediyecilik doğrultusunda yürütüyoruz. Bu kapsamda, Atatürk Bulvarı üzeri Topucak Mahallesi'nde ki görüntü kirliliğine yol açan ve kullanılamaz halde olan arsayı vatandaşlarımızın faydalanması için yeniden düzenledik. Vatandaşlarımız, kötü görüntüsünden kurtarıp düzgün bir hale getirdiğimiz bu arsaları geçici otopark ve çocuk oyun alanı olarak da kullanıyorlar, böylelikle geçici olarak otopark ihtiyacına da çözüm üretmiş oluyoruz. Çözüm odaklı, sosyal yaşantıyı kolaylaştırıcı, şehrimizi güzelleştiren her türlü hizmete devam edeceğiz." dedi.