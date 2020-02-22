Haberler » Güncel » Belediye ekibi caddelerde sabahladı - Haber

Belediye ekibi caddelerde sabahladı

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi çarşı merkezini kardan arındırmak için caddelerde sabahladı.

22.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:06Belediye ekibi caddelerde sabahladı
Belediyesi karla mücadele ekibi çarşı merkezini kardan arındırmak için caddelerde sabahladı.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek denetimindeki karla mücadele ekibi, çarşı merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele seferberliği başlattı. 14 iş makinesi ile başlatılan çalışmalarda çarşı merkezindeki tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı. Geceyi cadde ve sokaklarda geçiren karla mücadele ekibi, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari'ye bu yıl çok kar yağdığını beliren vatandaşlar, her yerin kara gömüldüğünü ifade ederek, ekiplerin geceli gündüzü çalışma yaptığını belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
08:31  Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli?
22.02.2020 11:13:06