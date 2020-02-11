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Belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi

"Bodrum'da Doğa Kazanacak" sloganıyla başlatılan çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri Bitez Mahallesinde 23 kamyon hafriyat ve bahçe atığı topladı.

11.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:07Belediye ekipleri 23 kamyon hafriyatı temizledi

Belediyesi tarafından başlatılan temizlik hareketi kapsamında bugün, Mahallesinde bulunan Adalet Sarayı arkasındaki Meykırı Mevkiinde atılan hafriyat ve çöpler toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı13 personel, 4 kamyon ve 2 kepçe ile yaklaşık 9 dönüm alanda gerçekleştirilen çalışmada toplam 23 kamyon atık toplandı. Yemyeşil doğanın içinden çıkarılan atıklar Peksimet ve Torba'daki katı atık rehabilite alanlarına götürüldü.

Belediye ekiplerinin Yarımada genelinde devam eden temizlik çalışmaları yanı sıra Çevre Zabıtaları tarafından da denetimler sıklaştırıldı.


Bodrum, Bitez, Güncel

Kaynak: Bültenler

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