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Belediye ekipleri camilerdeki tuvalet ve abdesthaneleri temizliyor

Nevşehir Belediyesi tarafından il merkezinde camilerin; tuvalet, abdesthane ve şadırvanları temizlenerek ilaçlanıyor.

20.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:39Belediye ekipleri camilerdeki tuvalet ve abdesthaneleri temizliyor
Belediyesi tarafından il merkezinde camilerin; tuvalet, abdesthane ve şadırvanları temizlenerek ilaçlanıyor.

Nevşehir'de bulunan camilerin; tuvalet, abdesthane ve şadırvanlarının temizlenmesi için Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 3 ayrı ekip oluşturuldu.

Bu kapsamda, kentin çeşitli mahallelerinde bulunan 68 caminin tuvalet, abdesthane ve şadırvanlarını temizleyen belediye ekipleri ayrıca kullandıkları özel ilaçlarla dezenfeksiyon uygulaması yaparak, kış döneminde ortaya çıkan mikroorganizmalar ve virüslerden kaynaklanan bulaşıcı hastalıklara karşı önlem aldı.

Nevşehir Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda da il merkezinde bulunan 18 ilkokul ve 19 ortaokuldaki öğrenci tuvaletlerini ve lavabolarını temizleyerek ilaçlamıştı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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