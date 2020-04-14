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Belediye ekipleri kapı kapı gezip binlerce maske dağıttı

Belediye ekipleri kapı kapı gezip binlerce maske dağıttı Kırıkkale'de kapı kapı maske dağıtımı Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, belediye ekipleri vatandaşların evlerine kadar giderek kapı kapı 5 bin adet ücretsiz maske dağıttı.

14.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:19
Belediye ekipleri kapı kapı gezip binlerce maske dağıttı
Kırıkkale 'de kapı kapı maske dağıtımı
KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, belediye ekipleri vatandaşların evlerine kadar giderek kapı kapı 5 bin adet ücretsiz maske dağıttı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından önlemlerini üst düzeye çıkartan Yahşihan Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı dezenfekte çalışmalarının yanı sıra ücretsiz maske dağıtımı yaptı. Belediye ekiplerince ilçedeki tüm evlere gidilerek temin edilen koruyucu maskeler vatandaşlara ulaştırıldı. Evde olmayanların maskeleri de, el değmeyecek şekilde kapı kollarına bırakıldı.

"Siz evinizde biz emrinizde"
Maske dağıtımıyla ilgili bilgiler aktaran belediye personeli Ömer Onan, "Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz'ın direktifleri doğrultusunda Yahşihan'da ikamet eden tüm ilçe sakinlerimize maskelerimizi dağıtarak, sağlıklı yaşamlar diledik. Yahşihan halkına buradan çağrımızdır; siz evinizde, biz emrinizde" dedi. Belediye ekipleri kapı kapı gezip binlerce maske dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Yahşihan, Yerel
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