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Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yaptı

Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkisinin arttırmasının ardından Karabük Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

13.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:29Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yaptı
saatlerinde kent genelinde kar yağışı etkisinin arttırmasının ardından Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürerek ulaşımda aksamaların meydana gelmemesi için yoğun mücadele veriyor. Ekipler tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz sabah saatlerinden itibaren şehrimizin her köşesinde tuzlama ve yol kürüme çalışmalarına aralıksız devam ederek, vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyor. Bölgelerinde sorun yaşayan hemşehrilerimiz 44421 78 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak yardım isteyebilirler" denildi. - KARABÜK

Karabük, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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