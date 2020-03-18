Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Nevşehir Belediyesi, aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte yollarda meydana gelebilecek buzlanma tehlikesine karşı çalışmalarını sürdürüyor.
18.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:00
Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ve personel ile kent genelinde kar kürüme ve temizleme çalışması yaptı. Aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava ile birlikte yollardaki buzlanma tehlikesine karşı sürekli olarak mahalle araları, ana arterler ve yaya kaldırımlarında tuzlama çalışma yapan belediye ekipleri, sürücüleri buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için titizlikle çalışan ekipler, tüm olumsuzluklara anında müdahale etmek için teyakkuzda bekliyor.
Kaynak: Bültenler
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