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Belediye ekipleri kedi ve köpekler için seferber oldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 kedi ve 2 köpek, belediye tarafından tedavi ettirildi.

27.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:16Belediye ekipleri kedi ve köpekler için seferber oldu
'nın ilçesinde 2 kedi ve 2 köpek, belediye tarafından tedavi ettirildi.

Belediye Zabıta ekipleri tarafından rahatsız oldukları tesbit edilen 2 kedi ve 2 köpek Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın talimatı ile Tavşanlı ilçesinde Hayrettin Yıldız'a ait özel kliniğe gönderildi. Filmleri çekilen ve özenle tedavileri yapılan hayvanlardan 1 kedi ve 2 köpek tedavi edilip tekrar Emet ilçesine gönderilirken durumu ağır olan bir kedinin özel kliniğin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği bilidirldi.

Emetli vatandaşlar, bu duyarlı davranışından dolayı belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a sosyal medya üzerinde sayısız teşekkür mesajı attılar. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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