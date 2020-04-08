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Belediye ekipleri pazaryerinde maske ve eldiven dağıttı

Kastamonu Belediyesi tarafından pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.

08.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:31
Belediye ekipleri pazaryerinde maske ve eldiven dağıttı
Kastamonu Belediyesi tarafından pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.

Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele tüm ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu Belediyesi, pazaryerlerinde esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Ayrıca Kastamonu Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında pazaryerlerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi ve dezenfektan stantları kurdu.

Çalışmaları yerinde takip eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Pazaryerinde ekiplerimiz ile birlikte maske dağıtımı yaptık. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan salgınla ilgili alınan tedbirlere uymalarını rica ediyoruz. Türk Milleti'nin bu süreci sabır ve büyük birlikteliğiyle aşacağız" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kastamonu, Güncel
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