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Belediye ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu

Emet Belediyesi, Korona virüs Covid-19 salgınına karşı etkin mücadelesini sürdürürken bir yandan da sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmalarını ilave tedbirlerle sürdürüyor.

11.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:50
Belediye ekipleri sokak hayvanları için seferber oldu
Emet Belediyesi, Korona virüs Covid-19 salgınına karşı etkin mücadelesini sürdürürken bir yandan da sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmalarını ilave tedbirlerle sürdürüyor.

İnsanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları yiyeceksiz bırakmayan belediye zabıta ekipleri, ilçenin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak yiyecek bırakıyor.

Zabıta Ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde değerlendiren ve besi odaklarında hayvanlara yiyecek veren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamda, "İlçe genelinde besi odakları sayısını artıracağız. Tüm canlılar için sokaktayız. Tüm belediye ekiplerimizle birlikte tüm canlılar için sahadayız sizler için çalışıyoruz. Sizler evinizde kalın kendi sağlınıza ve devletimizin bekasına yardımcı olun. Şu anki etkinliğimizde sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için tüm mahallelerimize besleme odaklarını yerleştirdik. Bundan sonra Emet'te sokakta gezinen hiç bir aç sokak hayvanını görmeyeceğiz inşallah. Daha büyük projemizde sokak hayvanları barınak projemiz vardı. Bu proje için çalışmalar başladı. Projeyi hayata geçirdiğimizde inşallah bu sorunuda temelli çözmüş olacağız. Sizler kendi sağlınız ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen, evinizde kalın. Allaha emanet olun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yaşam
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