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Belediye ekipleri Sümer Mahallesinde yoğun mesai harcıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan hizmet seferberliği sürüyor.

18.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:48Belediye ekipleri Sümer Mahallesinde yoğun mesai harcıyor
Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan hizmet seferberliği sürüyor. Kampanya çerçevesinde belediye ekipleri Sümer Mahallesinde yoğun bir mesai gerçekleştirerek mahallenin birçok sorununu çözüme kavuşturdu.

Şehir temizliğine büyük önem veren Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından mahallelerde başlatılan temizlik kampanyası ve hizmet seferberliği kapsamında belediye ekipleri bugün Sümer Mahallesindeydi.

Sabahın erken saatlerinde mahallede toplanan belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir mesai gerçekleştirdi. Çok sayıda belediye personeli ve iş makinelerinin katıldığı çalışmalar çerçevesinde mahalleyi baştan aşağıya temizleyen ekipler, parklardaki ve sokaklardaki ağaçlar için bakım ve mevsimlik budama işlemi gerçekleştirdi.

Mahalle içerisindeki boş arazilerde bulunan hafriyatları ve inşaat atıklarını kaldırarak görüntü ve çevre kirliğini de önleyen ekipler ayrıca mahallenin çeşitli altyapı ve üstyapı problemlerinin çözümü için de çalışmalarını başlattı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise mahallede ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ihtiyaç sahibi aileleri de tespit eden yetkililer ayrıca belediyenin çeşitli hizmetlerine yönelik aileleri bilgilendirdi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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