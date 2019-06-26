26.06.2019 11:15
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Belediye ekipleri Taşlıçay Deresi'ni temizledi

Belediye ekipleri Taşlıçay Deresi

Ağrı Belediyesi, kış mevsimi sonrası Taşlıçay Deresi'nde oluşan kum, taş ve atıkları temizledi.

Ağrı Belediyesi, kış mevsimi sonrası Taşlıçay Deresi'nde oluşan kum, taş ve atıkları temizledi.
Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki Millet Bahçesi yerleşkesinden geçen Taşlıçay Deresi'nin 500 metrelik bölümünde temizleme çalışması gerçekleştirdiğini bildirdi.
Dere içerisindeki kum, taş ve atıkların ekiplerce temizlendiği aktarılan açıklamada, çıkarılan atıkların bölgeden kamyonlarla tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin derede oluşan çamur kirliliğinin de önüne geçmek amacıyla yürüttüğü rutin temizliklerle derenin daha temiz ve güzel görünüme kavuşturulduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
Millet Bahçeleri , Fen İşleri Müdürlüğü , Ağrı , Taşlıçay , Güncel

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