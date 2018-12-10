Belediye Ekipleri Yıkılan Okul Duvarını Onarıyor

Döşemealtı
Belediyesi, yaklaşık 2 ay önce şiddetli yağış ve dolu nedeniyle yıkılan 30 metrelik okul duvarını onarma çalışmalarına başladı.
Döşemealtı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırlarında yer alan Killik Mahallesi'nde 1 Ekim'de şiddetli yağış ve dolu etkili oldu. Yağış sonrası biriken yağmur suları nedeniyle Killik İlkokulu'nun duvarı yıkıldı. Mahalle muhtarı ve sakinleri okulun ön cephesinde yıkılan 30 metrelik duvarın onarılması için Döşemealtı Belediyesi'ne başvurdu.
Belediye meclis kararının ardından Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri okul duvarında ön inceleme yaptı. İncelemenin ardından okulun duvarı için kalıplar çakıldı. Ekiplerin kalıp çakma işlemleri tamamlandıktan sonra duvara beton dökülecek.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç
, "Belediyemizin imkanları doğrultusunda okullarımıza destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Amacımız öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim almasına yardımcı olmaktır. Yıkılan okul duvarı Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yeniden inşa edilerek eskisinden de sağlam hale getirilecektir." dedi.
Döşemealtı
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:40