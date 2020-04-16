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Belediye ekiplerinden 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Van'ın İpekyolu ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 12 yaşındaki çocuğa, pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

16.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:26
Belediye ekiplerinden 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Van 'ın İpekyolu ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 12 yaşındaki çocuğa, pastayla doğum günü sürprizi yaptı.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 yaşındaki Ecrin Tekdincer, doğum gününü kutlama isteğini sosyal medya üzerinden iletti.
Bunun üzerine doğum günü pastası hazırlayıp hediye alarak çocuğun evine giden belediye ekipleri, Tekdincer'in doğum gününü kutladı.
Büyük mutluluk yaşayan Tekdincer, yasak nedeniyle evden çıkamadığını belirterek, "Belediyeden böyle bir talepte bulundum. Hemen dikkate almışlar ve bana sürpriz yaptılar. Doğum günümü kutlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile belediye ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: İpekyolu, Van, Güncel
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