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Belediye ekiplerinden, Ecrin'e doğum günü sürprizi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan Ecrin Tekdinçer'e (12), belediye ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

16.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:05
Belediye ekiplerinden, Ecrin'e doğum günü sürprizi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan Ecrin Tekdinçer'e (12), belediye ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Ekipler, doğum günü pastası aldıkları Ecrin'le şarkılar söyleyerek, doğum gününü kutladı.

İpekyolu'nun Ali Paşa Mahallesi'nde oturan Ecrin Tekdinçer, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayınca, doğum günü için belediye ekiplerinden pasta alınması ricasında bulundu. Doğum günü pastası alıp mumları yakan belediye ekipleri, kapısını çaldığı Ecrin'e, büyük mutluluk yaşattı.

Ziyaret sırasında sosyal mesafe kurallarına da dikkat eden ekipler, Ecrin'in mumları üflemesinin ardından çeşitli hediyeler verip, evde kalmaya devam etmesini söyledi. Oldukça duygulanan  Ecrin Tekdinçer, belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Doğum gününü kutladıkları için İpekyolu Kaymakamı ve Beleriye Başkan Vekili Sinan Aslan ile belediye ekipleri ağabeylerime çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İpekyolu, Güncel
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