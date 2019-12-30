Haberler » Güncel » Belediye ekiplerinden kar mesaisi - Haber

Belediye ekiplerinden kar mesaisi

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına başladı.

30.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:44 Belediye ekiplerinden kar mesaisi
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına başladı.

Ülke genelinde başlayan kar yağışı Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kırsal mahalleler olan Kuşlar, Karaköy, Hacıisalar, Ören, Yunusdere, Kabaçınar, Güney ve Ayvacık'ta Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Ekiplerince kar sonrası çalışmalar başlatıldı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hem ekiplerin çalışmalarını inceledi hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Turgutlu Belediyesi olarak kar yağışının etkili olduğu alanlarda çalışmalara hızlı bir şekilde başladık ve vatandaşlarımızın bir olumsuzluk yaşamaması için emek sarf ediyoruz. Fen işleri müdürlüğümüze bağlı ekipler mahallelerimize ulaşımın sağlandığı ana yollar ile köy içi yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimizin çalışmaları kapsamında aldığımız bilgiye göre sabah saatlerinde yolda kalan 8 araç ve sürücüsü yapılan çalışmalarla kurtarıldı" dedi. - MANİSA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28   Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Haber
17:28   Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Haber
17:28   Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'de başka bir hastaneye sevk edildi - Haber
17:28   HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3) - Haber
17:28   MARMARA ADASI'NA ELEKTRİK KESİNTİSİ (Zarar gören kabloların yerine kullanılacak... - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
16:45   Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü - Haber
16:33   İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Haber
30.12.2019 17:39:24